Рудковская высказалась о перспективах своего сына

Известный продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о перспективах своего сына Александра Плющенко.

«Мы довольны тем, как выступил Саша. Рабочий нормальный прокат, на тройном лутце был недокрут, хотя на разминке он его сделал и готовил в прокате. Сейчас у него контент со всеми тройными прыжками. Вчера на битве школ была хорошая организация, все было хорошо. Он выиграл объективно и по делу. Контент будем усиливать. Всему свое время. Ребенку десять лет, и он прыгает все тройные прыжки. Сейчас надо усиливать контент и много работать. Папа не перегибает, у него свое видение процесса. Он считает, что медленно и верно идем к цели. Мы никуда не торопимся, у нас долгий забег на длинную дистанцию. Нам неинтересно, чтобы наш ребенок в 15-16 лет закончил карьеру. Наш фокус, чтобы Саша прошел долгий спортивный путь, хотя бы пол пути, который прошел его отец. Мы хотим, чтобы наш сын попал на несколько Олимпиад и показал высочайший уровень», — приводит слова Рудковской Metaratings.ru.

11 ноября Александр Плющенко установил личный рекорд, набрав 72,10 балла на «Битве школ» в Москве.