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Сегодня, 16:17

Татьяна Тарасова связала завершение карьеры Тарасовой и Морозова с отсутствием международных соревнований

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный тренер Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о завершении карьеры олимпийских чемпионов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Они чувствуют, что им надо заканчивать, видят, что в этом году мы не выступаем на международных соревнованиях. Не знаю, почему они приняли такое решение. С ними не разговаривала. Наверно, они будут участвовать в шоу. Им это сейчас интереснее. Все уходят. Они долго катались», — сказала Тарасова «СЭ».

Фигуристы являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании.

Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Татьяна Тарасова
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