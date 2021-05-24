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Сын Плющенко и Рудковской прокомментировал победу на турнире в Москве

09:21
Александр Плющенко (Гном Гномыч). Фото Instagram
Александр Плющенко (Гном Гномыч). Фото Instagram
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Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр в Instagram высказался о своей победе на турнире в Москве.

8-летний спортсмен занял первое место на соревнованиях МССУОР № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта «Скоро лето!»

«Первое место на сегодняшнем турнире МССУОР 4 Москомспорта «Скоро лето!» по первому юношескому разряду. Счастлив, что не проиграл ни одного старта в этом сезоне, потому что очень много работал. Спасибо моим тренерам и академии «Ангелы Плющенко»: Евгению Плющенко, Людмиле Николаевне Алферовой, Владу Тарасенко, Марии Ставицкой, Алексею Захарченко и Рэму», — написал Александр.

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