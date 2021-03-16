«Деньги были какие-то безумные». Мозер рассказала про предложение из Китая

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала, почему после Олимпиады 2018 года отказалась от предложения тренировать китайских спортсменов.

«Вот эти два месяца после Олимпийских игр я думала, что все, жизнь закончилась, я проиграла, есть специалисты, которые были лучше, не будет приглашений — рассказала Мозер в интервью YouTube-каналу Василия Конова. - Но через два месяца приглашения пришли практически из всех уголков земного шара, где есть серьезное парное катание. Китай был? Был. За большие деньги? Я даже не помню. Дело не в том, что я скрываю, дело в том, что деньги были какие-то безумные по моим пониманиям. Не больше ста тысяч долларов. Но самое главное, у них было единственное требование, первостатейное — это мой полный переезд в Китай».

Напомним, учениками Мозер являются двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также пары Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт.

Мозер приостановила тренерскую деятельность в марте 2018 года.