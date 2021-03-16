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«Деньги были какие-то безумные». Мозер рассказала про предложение из Китая

11:17
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала, почему после Олимпиады 2018 года отказалась от предложения тренировать китайских спортсменов.

«Вот эти два месяца после Олимпийских игр я думала, что все, жизнь закончилась, я проиграла, есть специалисты, которые были лучше, не будет приглашений — рассказала Мозер в интервью YouTube-каналу Василия Конова. - Но через два месяца приглашения пришли практически из всех уголков земного шара, где есть серьезное парное катание. Китай был? Был. За большие деньги? Я даже не помню. Дело не в том, что я скрываю, дело в том, что деньги были какие-то безумные по моим пониманиям. Не больше ста тысяч долларов. Но самое главное, у них было единственное требование, первостатейное — это мой полный переезд в Китай».

Напомним, учениками Мозер являются двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также пары Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт.

Мозер приостановила тренерскую деятельность в марте 2018 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210316/mozer-1601316353.html

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