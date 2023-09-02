Мама Ангелопола объяснила распад дуэта с Кагановской

Светлана Ангелопол, мама фигуриста Валерия Ангелопола, прокомментировала распад дуэта сына с Василисой Кагановской.

Ранее Кагановска высказалась, что Ангелопол принес на тренировку контракт и заявил, что не будет выступать с фигуристкой, если она не подпишет его до 1 сентября.

«У нашей семьи нет финансовых проблем, слава Богу. Никогда ни одна из наших партнерш не была обременена финансовой ответственностью за партнера, хотя подобного рода предложения со стороны родителей девочек поступали часто. Василиса со своей мамой до сих пор зарегистрированы в нашей квартире абсолютно на безвозмездной основе, хотя за регистрацию в Москве люди платят деньги, и в нашей „алчной истории“ с самого начала можно было бы „заставить партнершу платить“. Не наш вариант», — написала Светлана в своих соцсетях.

Она рассказала о влиянии тренера на эту ситуацию.

«Я всегда восхищалась Анжеликой (Крыловой, тренером дуэта), была уверена, что знаю ее очень хорошо, потому что мы знакомы уже 30 лет. Это моя ошибка и заблуждение, время и жизнь меняет всех людей без исключения… Анжелика всегда была уверена в моем безграничном доверии к ней, моей безоговорочной поддержке, я держалась в стороне, предоставив ей сына в ее полное распоряжение.

Спортивная пара — это два партнера, каждый со своими особенностями и способностями. Работа тренера — это работа учителя, наставника и воспитателя, очень сложная работа, не каждый справится с ней. Ко мне обращались уже в самый последний момент, когда нужно было погасить уже бушующий конфликт, и она знала, что я смогу это сделать. Очередной конфликт удалось погасить и в этот раз, хотя сделать это было очень сложно», — заявила Светлана.

Также мама Ангелопола отметила, что составить договор, который носил бы дисциплинарный характер, предложила тренер пары Крылова. Это соглашение давало фигуристу гарантии того, что в случае очередного нарушения деловой этики его можно расторгнуть в одностороннем порядке.

«Проект договора и Кодекс деловой этики ФФКР, как приложение к нему, были отправлены мной Анжелике 8 августа. Все указанные в договоре финансовые аспекты носили чисто условный характер, так как изначально они были покрыты финансированием федерации (и лед, и костюмы, и экипировка, и все остальное). Каждый, кто читал этот договор, прочитал его по-своему, кто-то вовсе не читал. Но очень важный аспект из него выкинули — обоюдная ответственность обоих партнеров в случае нарушения ими скорее приложения к договору — Кодекса деловой этики ФФКР, то есть дисциплины. Подчеркну этот пункт.

Для меня шок, что Анжелика открестилась от договора, сказав, что узнала о нем в конце августа, от того, что инициатором этого договора была именно она, переложив всю ответственность на нас. Отмечу еще раз, она получила его 8 августа», — написала Светлана.

По информации «СЭ», наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Ангелопола является партнерство с Полиной Усовой.

Кагановская и Ангелопол были призерами юниорских этапов «Гран-при ISU». В прошлом сезоне ученики Анжелики Крыловой выиграли финал «Гран-при России».