Шахматистка Горячкина задалась вопросом, почему фигуристка Горбачева живет с тренером

Вице-чемпионка мира по шахматам Александра Горячкина заявила, что у нее много вопросов к ситуации с фигуристкой Алиной Горбачевой. По словам 24-летней шахматистки, история выглядит странно.

«Я смотрела новости, — приводит РИА Новости слова Горячкиной о ситуации с Горячкиной. — Но это довольно странная история, что она с раннего возраста живет с тренером, где ее родители? Там было много вопросов, но хорошо, что все хорошо закончилось и ничего страшного не произошло».

28 августа 16-летняя Горбачева после тренировки не вернулась домой к тренеру, у которой живет несколько лет. На следующий день правоохранительные органы начали поисковую операцию, а следственный комитет возбудил уголовное дело. Вечером во вторник фигуристку нашли в одном из кинотеатров Москвы.