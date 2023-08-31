Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:05

Стала известна вероятная партнерша фигуриста Ангелопола

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры российского фигуриста Валерия Ангелопола является партнерство с Полиной Усовой. 31 августа было объявлено о распаде пары Ангелопола с Василисой Кагановской — танцевальный дуэт был одним из сильнейших в России и выиграл последний крупный турнир, финал Гран-при.

Усовой 16 лет, в паре с Михаилом Антоновым она заняла девятое место на последнем чемпионате России. Как говорят источники, с Ангелополом их связывают близкие личные отношения.

Также, как известно «СЭ», федерация предприняла несколько попыток сохранить пару Кагановская/Ангелопол, в примирении партнеров участвовал в том числе и президент Антон Сихарулидзе, однако усилия оказались тщетны.

Кагановская/Ангелопол выступали вместе почти пять лет, выиграли серебро первенства России, этап международного юниорского Гран-при и принимали участие в турнире шоу-программ «Русский вызов».

3
0
Читайте также
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
В Польше удивились необычному маршруту летевшего в Москву самолета
Прихожанин украл из храма частицы мощей Святого Николая в Мурманской области
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Великова считает, что сейчас трудно судить о развитии карьеры Горбачевой

Фигуристка Горбачева: «Меня никогда не били и не унижали мои тренеры»
Новости
RSS RSS
Все новости