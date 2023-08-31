Стала известна вероятная партнерша фигуриста Ангелопола

По информации «СЭ», наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры российского фигуриста Валерия Ангелопола является партнерство с Полиной Усовой. 31 августа было объявлено о распаде пары Ангелопола с Василисой Кагановской — танцевальный дуэт был одним из сильнейших в России и выиграл последний крупный турнир, финал Гран-при.

Усовой 16 лет, в паре с Михаилом Антоновым она заняла девятое место на последнем чемпионате России. Как говорят источники, с Ангелополом их связывают близкие личные отношения.

Также, как известно «СЭ», федерация предприняла несколько попыток сохранить пару Кагановская/Ангелопол, в примирении партнеров участвовал в том числе и президент Антон Сихарулидзе, однако усилия оказались тщетны.

Кагановская/Ангелопол выступали вместе почти пять лет, выиграли серебро первенства России, этап международного юниорского Гран-при и принимали участие в турнире шоу-программ «Русский вызов».