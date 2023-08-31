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Сегодня, 19:44

Кагановская высказалась о распаде пары с Ангелополом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.
Фото Global Look Press
Фотография контракта.
Фото Василиса Кагановская
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Фигуристка Василиса Кагановская, выступавшая в паре с Валериейм Ангелополом, прокомментировала распад танцевальной пары.

«Дорогие друзья, как вы уже видели — нашей пары больше не существует. Это правда, это не фейк. И я хочу вам рассказать правду. Я никогда не выносила ссору из избы, но сейчас молчать не стану. Все началось 4 июля: Валера мне сказал, что он не хочет со мной кататься. Причина никак не была связана с фигурным катанием. Она была, грубо говоря, личная. Подробности рассказывать не буду, так как считаю это неправильным. Но на следующий день он изменил свое мнение и начал говорить, что не хочет кататься из-за того, что его не устраивает, как я тренируюсь. Рассказывал, что я его избиваю, что плохо работаю, что ужасно к нему отношусь и так далее. Мы с Анжеликой Алексеевной сделали все, что бы сохранить пару и на какое-то время это получилось», — написала Кагановская в свои соцсетях.

Она также сообщила, что Ангелопол принес на тренировку контракт и заявил, что не будет выступать с фигуристкой, если она не подпишет его до 1 сентября.

Фотография контракта.
Фото Василиса Кагановская

«Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. Содержание вы можете сами посмотреть, я прикрепила фотографию. Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала другие разные решение, но Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирался. Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры. Но я благодарна за эти 5 лет. Было много хороших моментов и побед. Я многому научилась за эти годы. И я иду дальше. Я люблю свое дело и полна мотивации продолжать кататься, но уже с другим человеком», — добавила Кагановская.

Спортсменка также поблагодарила всех болельщиков за поддержку.

Кагановская и Ангелопол были призерами юниорских этапов «Гран-при ISU». В прошлом сезоне ученики Анжелики Крыловой выиграли финал «Гран-при России».

Фигурное катание
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