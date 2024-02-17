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Сегодня, 13:30

Степанова и Букин одержали победу на Всероссийской спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александра Степанова и Иван Букин стали победителями Всероссийской спартакиады 2024.

За произвольный танец они получили 132,47 балла и по сумме двух программ набрали 222,53 балла.

Вторыми на турнире стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (211,44), третьими — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (209,04).

Соревнования по фигурному катанию проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024

Танцы на льду. Итог

1. Александра Степанова и Иван Букин — 222,53 балла

2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 211,44

3. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — 209,04

4. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 203,97

5. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд — 196,33

6. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 184,90

7. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 184,26

8. Дарья Савкина и Александр Вахнов — 181,16

Произвольный танец

1. Александра Степанова и Иван Букин — 132,47 балла

2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 126,63

3. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — 126,30

4. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 122,25

5. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд — 117,20

6. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 110,93

7. Дарья Савкина и Александр Вахнов — 109,11

8. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 108,70

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Александра Степанова/ Иван Букин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
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