Степанова и Букин одержали победу на Всероссийской спартакиаде 2024
Александра Степанова и Иван Букин стали победителями Всероссийской спартакиады 2024.
За произвольный танец они получили 132,47 балла и по сумме двух программ набрали 222,53 балла.
Вторыми на турнире стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (211,44), третьими — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (209,04).
Соревнования по фигурному катанию проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».
Всероссийская спартакиада 2024
Танцы на льду. Итог
1. Александра Степанова и Иван Букин — 222,53 балла
2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 211,44
3. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — 209,04
4. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 203,97
5. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд — 196,33
6. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 184,90
7. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 184,26
8. Дарья Савкина и Александр Вахнов — 181,16
Произвольный танец
1. Александра Степанова и Иван Букин — 132,47 балла
2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 126,63
3. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — 126,30
4. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 122,25
5. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд — 117,20
6. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 110,93
7. Дарья Савкина и Александр Вахнов — 109,11
8. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 108,70