Степанова и Букин одержали победу на Всероссийской спартакиаде 2024

Александра Степанова и Иван Букин стали победителями Всероссийской спартакиады 2024.

За произвольный танец они получили 132,47 балла и по сумме двух программ набрали 222,53 балла.

Вторыми на турнире стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (211,44), третьими — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (209,04).

Соревнования по фигурному катанию проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

Всероссийская спартакиада 2024

Танцы на льду. Итог

1. Александра Степанова и Иван Букин — 222,53 балла

2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 211,44

3. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — 209,04

4. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 203,97

5. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд — 196,33

6. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 184,90

7. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 184,26

8. Дарья Савкина и Александр Вахнов — 181,16

Произвольный танец

1. Александра Степанова и Иван Букин — 132,47 балла

2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 126,63

3. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — 126,30

4. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 122,25

5. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд — 117,20

6. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 110,93

7. Дарья Савкина и Александр Вахнов — 109,11

8. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 108,70