Коган: «Нам бы очень хотелось, чтобы Валиева вернулась»

Генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган надеется, что Камила Валиева вернется к соревнованиям после дисквалификации.

«ФФККР не может комментировать намерения Камилы, она не является стороной процесса и не была вовлечена в судебную часть. Информацию, собирается ли Камила вернуться, может дать только она сама. Нам бы этого очень хотелось», — цитирует ТАСС Коган.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.