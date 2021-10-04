Стал известен календарь юниорского Гран-при сезона-2022/23
19:40
По итогам заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU) были определены места проведения этапов серии юниорского Гран-при сезона-2022/23, сообщает сайт организации.
Соревнования примут Куршевель (24-27 августа 2022 года), Острава (31 августа — 3 сентября), Рига (7-10 сентября), Ереван (21-24 сентября), Загреб (28 сентября — 1 октября), Гданьск (5-8 октября) и итальянская Энья (12-15 октября).
Федерация фигурного катания на коньках России не подавала заявку на проведение этапа в сезоне-2022/23.
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