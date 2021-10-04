Федерация планирует провести Кубок Первого канала по фигурному катанию
19:58
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первый канал планируют провести в текущем сезоне Кубок Первого канала, сообщает ТАСС.
«Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал планируют провести Кубок Первого канала в нынешнем сезоне», — заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган.
Первый Кубок Первого канала проходил с 5 по 7 февраля на льду арены «Мегаспорт» в Москве. В первый день турнира состоялся прыжковый фестиваль, 6-7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды — «Красная машина» (капитан — Алина Загитова) и «Время первых» (капитан — Евгения Медведева). Победила команда Загитовой.
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