Валиева узнала о дисквалификации на тренировке

Российская фигуристка Камила Валиева узнала о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по своему делу во время тренировки в группе Этери Тутберидзе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

CAS принял решение о дисквалификации 17-летней фигуристки на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года — все результаты спортсменки с этой даты аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями.

Во время оглашения приговора спортсменка находилась на вечерней тренировке.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

В январе 2023 года ВАДА сообщило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вынесло решение по делу фигуристки. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил: Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это вины. Были аннулированы результаты спортсменки на чемпионате России-2022, она потеряла титул чемпионки страны.

ВАДА и Международный союз конькобежцев (ISU) оспорили решение по делу Валиевой. Слушания в CAS прошли с 26 по 28 сентября, а после подготовки дополнительной документации еще 9 и 10 ноября.