Спортивный хирург-ортопед назвал возможные сроки восстановления Усачевой после травмы

Спортивный хирург-ортопед, профессор Сергей Архипов прокомментировал официальный диагноз фигуристки Дарьи Усачевой — отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

«Если это так и МРТ действительно показало именно подобное повреждение, то в определенной степени это меняет картину. Если связка полностью оторвалась, значит, мышца сократится и сухожилие «убежит». То есть обязательно нужно шить. Если связка только надорвана, лечение рекомендуется консервативное, но и оно не будет быстрым: к нагрузкам Усачева сможет вернуться не раньше чем через два месяца. Это минимальный срок. И понятно, что через два месяца спортсменка к прыжкам не вернется. Полный отрыв чреват еще и тем, что у детей сухожилие по месту его прикрепления может оторваться вместе с зоной контакта, то есть фрагментом костной ткани. В этом случае восстановление, естественно, потребует гораздо более продолжительных сроков», — сказал Архипов RT.

15-летняя фигуристка упала во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Усачева не смогла самостоятельно покинуть лед, ее на руках вынесли медицинские работники.