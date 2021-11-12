Косторная пожелала скорейшего восстановления Усачевой, которая получила травму на «Гран-при Японии»
Российская фигуристка Алена Косторная пожелала скорейшего восстановления Дарье Усачевой.
11 ноября Усачева получила травму во время разминки перед короткой программой на «Гран-при Японии». Она официально снялась с соревнований.
«Спортсмены — это не роботы, не машины, это такие же люди, которые могут болеть и иметь какие-то травмы. Спорт высших достижений не имеет ничего общего с крепким здоровьем, но это не значит, что после травмы карьера спортсмена должна заканчиваться, вовсе нет.
Я считаю, что травмы помогают понять, что конкретно ты хочешь делать дальше, так что хочу просто пожелать Дарье Усачевой скорейшего восстановления», — написала Косторная в Instagram.
Позже Федерация фигурного катания на коньках России выступила с заявлением по поводу травмы Усачевой.
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