Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на новость о травме Дарьи Усачевой, из-за которой фигуристка снялась с «Гран-при Японии».

«Перед Олимпиадой всем надо беречься, — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — У девчонок очень сложная программа. Не получить травму не так уж и просто. Коронавирус тоже может повлиять на подготовку. Сейчас надо быть аккуратными, но все равно выступать на соревнованиях. У нас сейчас такая сумасшедшая конкуренция. Хотелось бы, чтобы все приняли участие, но будет естественный отбор, который связан и с травмами в том числе. Несколько лет назад каждая спортсменка была наперечет, которая могла стать олимпийской чемпионкой. Сейчас очень серьезная скамейка запасных. Чемпионат России будет уникальным. Любая травма ни к месту в период квалификации».

В пятницу, 12 ноября, 15-летняя Усачева получила травму на раскатке перед короткой программой «Гран-при Японии» и снялась с соревнований.