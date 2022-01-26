«Спасибо Японии за Алину!» Что пишут фанаты Загитовой после ее приема с семьей у посла

Российская фигуристка Алина Загитова 20 января побывала в резиденции посла Японии. Спортсменку сопровождала ее мама Лейсани собака по кличке Масару.

Во вторник, 25 января, в фан-аккаунте фигуристки в Instagram был опубликован снимок с визита, а также слова посла о Загитовой. Подписчики восторженно отреагировали на публикацию.

mari_zemmering1991: «И ведь действительно, благодаря Алине и Масару, я больше узнала о стране восходящего солнца. Рано или поздно пандемия закончится и я бы очень хотела побывать в Японии в момент цветения сакуры. Алина говорит, что очень красиво. И я очень горжусь, что чемпионат мира, Алина выиграла именно в Японии, Сайтама 2019 — всегда буду помнить. Спасибо Японии, что любят Алину, мы тоже любим Японию».

alla777sokolova: «Спасибо Японии и лично послу за прекрасное отношение к Алине! Большая честь оказана послу мира и дружбы с Японией! Благодарим за прием и за визит в Японию, в сложнейшее время пандемии!»

nata87858: «Как же я горжусь Алиной».

viraleks2019: «Теплые, дружеские слова посла Японии о госпоже Загитовой. Алина — посол мира и дружбы! Масару тоже дипломат. Спасибо Японии за Алину!»

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В день открытия Олимпиады в рамках командного турнира мужчины и пары представят короткие программы, танцоры — ритм-танец. Турнир по фигурному катанию на Олимпиаде завершится 19 февраля произвольной программой спортивных пар.