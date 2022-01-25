Погорилая рассказала об отношении к более титулованным фигуристкам

Бронзовый призер чемпионата мира и чемпионата России, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Анна Погорилая рассказала о чувствах, которые испытывала по отношению к фигуристкам, которые добились в спорте большего, чем она.

Один из подписчиков Погорилой в Instagram спросил ее: «Завидовали более титулованным фигуристкам?»

«Было! У призеров Олимпиады больше, так сказать, возможностей, и они более востребованные», — ответила спортсменка.