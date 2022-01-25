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Сегодня, 15:44

«У призеров Олимпиады больше, так сказать, возможностей». Погорилая — о зависти к другим фигуристкам

Погорилая рассказала об отношении к более титулованным фигуристкам
Иван Шитик
Корреспондент
Анна Погорилая.
Фото Getty Images
Анна Погорилая.
Фото Instagram
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Бронзовый призер чемпионата мира и чемпионата России, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Анна Погорилая рассказала о чувствах, которые испытывала по отношению к фигуристкам, которые добились в спорте большего, чем она.

Один из подписчиков Погорилой в Instagram спросил ее: «Завидовали более титулованным фигуристкам?»

«Было! У призеров Олимпиады больше, так сказать, возможностей, и они более востребованные», — ответила спортсменка.

Анна Погорилая
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