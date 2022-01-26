Ягудин грубо ответил подписчице в комментариях под своим постом в Instagram

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин грубо ответил подписчице в комментариях под своим постом в Instagram.

Ягудин опубликовал у себя в профиле видео из аэропорта, в котором он вместе со своими дочерями ждет багаж. Одна из подписчиц написала в комментариях: «Почему такие неухоженные у девочек прически?».

«О!!! Думал весь день — чего-то не хватало!!! Вас, умников, не хватало. Еще одна пустышка высказалась», — ответил Ягудин.

Комментарий Алексея Ягудина. Фото Instagram

Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном фигурном катании Татьяне Тотьмяниной, у них есть две дочери: Елизавета (2009 г.р.) и Мишель (2015 г.р.).