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Сегодня, 09:18

Ягудин — подписчице: «Вас, умников, не хватало. Еще одна пустышка высказалась»

Ягудин грубо ответил подписчице в комментариях под своим постом в Instagram
Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин грубо ответил подписчице в комментариях под своим постом в Instagram.

Ягудин опубликовал у себя в профиле видео из аэропорта, в котором он вместе со своими дочерями ждет багаж. Одна из подписчиц написала в комментариях: «Почему такие неухоженные у девочек прически?».

«О!!! Думал весь день — чего-то не хватало!!! Вас, умников, не хватало. Еще одна пустышка высказалась», — ответил Ягудин.

Комментарий Алексея Ягудина. Фото Instagram
Комментарий Алексея Ягудина.
Фото Instagram

Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном фигурном катании Татьяне Тотьмяниной, у них есть две дочери: Елизавета (2009 г.р.) и Мишель (2015 г.р.).

Фигурное катание
Алексей Ягудин
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