Сотскова рассказала, что постоянно сидит на диетах

Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о своем питании. Спортсменка ответила на вопросы подписчиков в Instagram.

– На сколько калорий в день ты питаешься?

– Не более, чем на 1000.

– Ты когда-нибудь сидела на диетах?

– Моя жизнь – одна сплошная диета.

– Что из еды запрещает тренер?

– Ничего не запрещают, мы уже в достаточно сознательном возрасте, чтобы контролировать себя самостоятельно.

Напомним, что в апреле Сотскова перешла в группу Светланы Соколовской. Последние три года она тренировалась под руководством Елены Буяновой.