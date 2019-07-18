Сотскова рассказала, что постоянно сидит на диетах

Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о своем питании. Спортсменка ответила на вопросы подписчиков в Instagram.
– На сколько калорий в день ты питаешься?
– Не более, чем на 1000.
– Ты когда-нибудь сидела на диетах?
– Моя жизнь – одна сплошная диета.
– Что из еды запрещает тренер?
– Ничего не запрещают, мы уже в достаточно сознательном возрасте, чтобы контролировать себя самостоятельно.
Напомним, что в апреле Сотскова перешла в группу Светланы Соколовской. Последние три года она тренировалась под руководством Елены Буяновой.
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