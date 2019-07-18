12:53 | Фигурное катание

Сотскова рассказала, что постоянно сидит на диетах

Инстаграм Марии Сотсковой. Инстаграм Марии Сотсковой. Инстаграм Марии Сотсковой.
Инстаграм Марии Сотсковой.
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Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о своем питании. Спортсменка ответила на вопросы подписчиков в Instagram.

– На сколько калорий в день ты питаешься?

– Не более, чем на 1000. 

– Ты когда-нибудь сидела на диетах? 

– Моя жизнь – одна сплошная диета. 

– Что из еды запрещает тренер? 

– Ничего не запрещают, мы уже в достаточно сознательном возрасте, чтобы контролировать себя самостоятельно.

Напомним, что в апреле Сотскова перешла в группу Светланы Соколовской. Последние три года она тренировалась под руководством Елены Буяновой. 

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