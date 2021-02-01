Сотникова рассказала, что корейские фанаты до сих пор желают ей смерти

Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала, что до сих пор иногда получает угрозы со стороны корейских фанатов. На Олимпиаде в Сочи Сотникова завоевала золото, обойдя кореянку Юна Ким. Некоторые болельщики были недовольны оценками судей, считая, что победа должна была достаться Ким.

«Безумно переживала, когда после Олимпиады в Сочи столкнулась с ненавистью корейских фанатов, — написала Сотникова в своей колонке для «СЭ». — Они не могли простить мне победу над их любимицей Юной Ким и завалили Instagram матерными сообщениями. Писали и в комментарии под постами, и в директ. В основном на английском. Но иногда и на русском, с помощью Google-переводчика.

Даже сейчас, семь лет спустя, некоторые никак не угомонятся, продолжают бомбить. То матом обругают, то смерти пожелают, то еще что-нибудь «приятное». Но я уже не обращаю внимания. В какой-то момент задумалась: зачем трачу нервы на хамов, троллей, а может, и ботов? Надо просто блокировать и удалять. Других рецептов не существует".

Колонка Аделины Сотниковой в «СЭ»