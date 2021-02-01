Сотникова высказалась о влиянии соцсетей на имидж спортсменов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в своей колонке для «СЭ» высказалась по поводу реакции СМИ на посты в социальных сетях. Фигуристка вспомнила о своем посте в Instagram, после которых в прессе появились сообщения о ее депрессии.

«У меня тогда был очень сложный период, травма за травмой, — написала Сотникова. — Получив на сборах очередное растяжение, дала волю эмоциям. Взяла у кого-то парик — ядерный блонд, нацепила, сфотографировалась. Написала короткий пост. Что конкретно, уже не помню. В память врезалась одна фраза: «Жизнь решила устроить мне проверки, я кидаю ей ответку и принимаю бой...» Ну и что-то еще в таком духе. Выложила в Instagram.

О травмах не упоминала, но смысл поста был именно в этом. Поняли не все, многие интерпретировали на свой лад. А потом СМИ перепечатали «новость», сопроводили заголовками: «Сотникова в депрессии», «Сотникова на грани нервного срыва». И началось. Телефон разрывался от звонков и сообщений с единственным вопросом: «Аделина, что случилось?»

Я была в шоке. Первая мысль — удалить к черту все страницы в соцсетях и больше там не появляться. Но когда успокоилась, сказала себе — надо аккуратнее. И с фотографиями, и с текстом".

Колонка Аделины Сотниковой в «СЭ»