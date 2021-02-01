Сотникова поставила бы на Плющенко в боксерском поединке с Железняковым

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Ангелина Сотникова высказалась о конфликте Евгения Плющенко с хореографом Алексеем Железняковым. Ранее Плющенко и Железняков устроили словесную перепалку, после которой последний вызвал прославленного фигуриста на боксерскую дуэль, однако впоследствии отказался от боя.

«Я смотрела на все это и думала: ну зачем? Возникло у тебя с кем-то недопонимание — так проще встретиться и поговорить, — написала Сотникова в своей колонке в «СЭ». — Можно даже на кулаках выяснить отношения. Но не делать из этого шоу с бесконечными постами в соцсетях, где каждый строит из себя героя. Я вообще показуху не люблю.

Мордобоя в итоге не случилось — и слава богу! Ну а если бы до него дошло, поставила бы на Женю. Он в отличной форме — во всех смыслах".

Колонка Аделины Сотниковой в «СЭ»