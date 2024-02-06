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Сегодня, 11:09

Сотникова примет участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Виктория Кравченко
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Аделина Сотникова.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова станет участницей шоу «Влюбленные в фигурное катание», сообщает ТАСС.

Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнется в 19.00 мск.

27-летняя Сотникова в 2014 году стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Она выиграла две серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2014).

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин сообщил, что представит особый номер на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Влюбленные в фигурное катание»: кто участвует и где пройдет в 2024 году

Источник: https://tass.ru/sport/19908631
Аделина Сотникова
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