Сотникова примет участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова станет участницей шоу «Влюбленные в фигурное катание», сообщает ТАСС.

Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнется в 19.00 мск.

27-летняя Сотникова в 2014 году стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Она выиграла две серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2014).

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин сообщил, что представит особый номер на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

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