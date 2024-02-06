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Сегодня, 11:00

В РУСАДА рассказали, как будут следить за дисквалифицированной Валиевой

Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ведет постоянный контроль за тем, как дисквалифицированные спортсмены и тренеры соблюдают условия отстранения за нарушения антидопинговых правил.

«При получении информации о возможном нарушении условий нахождения в дисквалификации отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена и/или персонала спортсмена. В случае подтверждения информации РУСАДА открывает дело по данному факту. Если устанавливается причастность иных лиц, также может быть открыто дело по нарушению, предусмотренному п. 4.9 Общероссийских антидопинговых правил, — соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица», — ответили в пресс-службе на вопрос, будет ли РУСАДА контролировать отбытие дисквалификации фигуристкой Камилой Валиевой.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Буря вокруг Валиевой не стихает: новые публикации на Западе и подсчеты призовых для возврата

Источник: https://tass.ru/sport/19908579
Фигурное катание
Камила Валиева
РУСАДА
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