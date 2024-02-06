Первенство России среди юниоров: расписание и трансляции 6 февраля
Первенство России среди юниоров по фигурному катанию пройдет в Саранске с 6 по 9 февраля
Первенство России среди юниоров по фигурному катанию проходит в Саранске с 6 по 8 февраля. «СЭ» публикует расписание первого соревновательного дня. Время начала — московское.
Расписание первенства России среди юниоров:
6 февраля, вторник
14.00. Юноши, короткая программа
17.10. Девушки, короткая программа
19.45. Танцы на льду, ритм-танец
В прямом эфире бесплатно следить за прокатами можно на официальном сайте Первого канала.
Полное расписание и предварительный состав участников читайте в нашем материале.
Действующим победителем среди юношей является Арсений Федотов, а среди девушек — Алина Горбачева. Лучшими среди танцевальных дуэтов в прошлом году стали Анна Щербакова и Егор Гончаров, а среди спортивных пар — Елизавета Чикмарева и Матвей Янченков.
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