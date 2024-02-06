Первенство России среди юниоров: расписание и трансляции 6 февраля

Первенство России среди юниоров по фигурному катанию пройдет в Саранске с 6 по 9 февраля

Первенство России среди юниоров по фигурному катанию проходит в Саранске с 6 по 8 февраля. «СЭ» публикует расписание первого соревновательного дня. Время начала — московское.

Расписание первенства России среди юниоров:

6 февраля, вторник

14.00. Юноши, короткая программа

17.10. Девушки, короткая программа

19.45. Танцы на льду, ритм-танец

В прямом эфире бесплатно следить за прокатами можно на официальном сайте Первого канала.

Полное расписание и предварительный состав участников читайте в нашем материале.

Действующим победителем среди юношей является Арсений Федотов, а среди девушек — Алина Горбачева. Лучшими среди танцевальных дуэтов в прошлом году стали Анна Щербакова и Егор Гончаров, а среди спортивных пар — Елизавета Чикмарева и Матвей Янченков.