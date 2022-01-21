Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:45

Соперницы российских фигуристок ушли от ответа на вопрос, стоит ли разрешить четверные в короткой программе у женщин

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Корейские и японские фигуристки не стали отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о том, нужно ли разрешить четверные прыжки в короткой программе для женщин. На данный момент по международным правилам самый сложный прыжок, разрешенный в короткой программе — тройной аксель. Ранее российские фигуристки, в особенности Александра Трусова, как и представители российской федерации заявляли о необходимости разрешить данные элементы.

Маи Михара. Как обыграть учениц Тутберидзе? Отвечают японские и корейские фигуристки

На пресс-конференции вопрос был задан японке Маи Михаре и кореянкам Ли Ин-Хэ и Йелим Ким. Запасная сборной Японии на Олимпиаде Михара в ответ отшутилась: «Здесь я должна подумать. Но для начала мне самой надо научиться прыгать и приземлять четверной».

Корейские фигуристки, услышав вопрос о россиянках и четверных, перешли на свой родной язык, хотя до этого отвечали на английском, но проигнорировали вопрос — хотя он явно звучал из уст переводчика.

0
Читайте также
Лук: польза и вред. Как выбрать и хранить?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корейские фигуристки рассказали, как собираются обыгрывать учениц Тутберидзе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости