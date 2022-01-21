Корейские фигуристки рассказали, как собираются обыгрывать учениц Тутберидзе

На пресс-конференции после короткой программы женщин на чемпионате Четырех континентов корреспондент «СЭ» задал призеркам следующий вопрос: «На прошлой неделе в Таллине выступали Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. За счет чего вы можете бороться с русскими и побеждать их?»

Фигуристки сборной Южной Кореи ответили следующим образом.

Ли Хэ Ин: — Я думаю, очень сильно уважаю русских фигуристок. Четверные хочу прыгнуть в будущем. Мне просто надо продолжать тренироваться. Многие русские приземляют четверные в произвольной программе, поэтому это моя цель.

Йелим Ким: — Русские фигуристки не только исполняют четверные, они прекрасно делают остальные прыжковые элементы. Кроме того, у них великолепные артистические навыки, думаю, у них развито и представление себя, и прыжки. Чтобы выигрывать у россиянок и других фигуристок, я бы хотела делать не только многооборотные, четверные прыжки, но и зарабатывать хорошие компоненты своим артистизмом.

Ответ японской фигуристки Маи Михары можно посмотреть здесь.