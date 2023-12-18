Соколова сообщила о проблемах с коньками в фигурном катании

Тренер по фигурному катанию Елена Соколова высказалась о проблемах с коньками, возникших из-за международных санкций в отношении России.

«Главная проблема сегодня, возникшая из-за санкций, — это отсутствие возможности оперативно приобрести коньки для фигурного катания. Мои спортсмены привыкли кататься в ботинках, которые производят в Канаде. В связи с санкциями компания прекратила поставлять товар на российский рынок, и единственная возможность купить коньки — это заказывать их через местных жителей, проживающих в США, Европе или Канаде, поэтому в этом году коньки шли к нам два с половиной месяца», — приводит слова Соколовой «РБК Спорт».

Также специалист рассказала об аналогичных проблемах с лезвиями для коньков.

Выступающие под руководством Елены Соколовой Екатерина Миронова и Евгений Устенко примут участие в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию-2024, который пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.