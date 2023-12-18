Туктамышева заявила, что может выставить в соцсетях фотографии с алкоголем

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о своем контенте в социальных сетях.

«Это ответственно — транслировать свою жизнь, когда у тебя огромная база поклонников. Все равно ты начинаешь осознавать, что ты не можешь там делать лютую какую-то фигню. На тебя все смотрят, и не все, но есть много подростков, есть дети. И ты все равно ответственна за то, какой контент они будут употреблять. Но все равно могу выставить алкоголь, вино или пиво, потому что я люблю это, что тут скрывать? И почему я должна это скрывать?» — сказала Туктамышева в подкасте Forbes Education «Go учиться».

В октябре спортсменка объявила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу.

26-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы.