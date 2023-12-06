Чен — о Валиевой в роли ведущей: «Работа Камилы — не говорить, а красиво шевелить ногами по льду»

Бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен оценила дебют фигуристки Камилы Валиевой в роли ведущей на премии «Новая песня года».

«Даже опытные ведущие испытывают волнение перед огромной аудиторией. Ее сцена — лед. Работа Камилы — не говорить, а красиво шевелить ногами по льду. Абсолютно нормально испытать стресс на несвойственной тебе работе. К ней нет никаких претензий — это не ее проблема. А что по поводу тех людей, которые выпустили ее неподготовленной? У меня претензия к ним. Ведь Тутберидзе не выпустила катать гениальное «Болеро», не подготовив ее. Если вы хотите сделать из Камилы звезду, значит с ней нужно поработать!» — приводит слова Чен Sport24.

В этом сезоне 17-летняя Валиева выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. На этапе «Гран-при России» в Казани она стала четвертой.