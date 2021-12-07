Скопцова и Алешин лидируют после ритм-танца на турнире в Венгрии
14:08
Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин выиграли ритм-танец на Кубке Санта-Клауса в Венгрии.
За свое выступление танцевальный дуэт набрал 81,17 балла.
Второе место заняли Мария Игнатьева и Даниил Земко из Венгрии (71,05). Замкнули тройку Холли Харрис и Джейсон Чан из Австралии (67,08).
Еще одна российская пара — Влада Павленина и Александр Алексанян занимает пятое место (61,95).
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