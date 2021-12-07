Скопцова и Алешин лидируют после ритм-танца на турнире в Венгрии

Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин выиграли ритм-танец на Кубке Санта-Клауса в Венгрии.

За свое выступление танцевальный дуэт набрал 81,17 балла.

Второе место заняли Мария Игнатьева и Даниил Земко из Венгрии (71,05). Замкнули тройку Холли Харрис и Джейсон Чан из Австралии (67,08).

Еще одна российская пара — Влада Павленина и Александр Алексанян занимает пятое место (61,95).