Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Тарасова отреагировала на просьбу Рудковской не говорить о Гном Гномыче

11:44
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова продюсера Яны Рудковской.

«Слова Рудковской? Нет, я не собираюсь отвечать Яне», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Тарасова заявила, что не видит потенциала в сыне Рудковской — Александре (Гном Гномыч). После этого высказывания продюсер заявила, чтобы Тарасова не произносила имени ее ребенка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Право руля: получить медсправку станет сложнее
2
1