Тарасова отреагировала на просьбу Рудковской не говорить о Гном Гномыче
11:44
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова продюсера Яны Рудковской.
«Слова Рудковской? Нет, я не собираюсь отвечать Яне», — сказала Тарасова «СЭ».
Ранее Тарасова заявила, что не видит потенциала в сыне Рудковской — Александре (Гном Гномыч). После этого высказывания продюсер заявила, чтобы Тарасова не произносила имени ее ребенка.
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