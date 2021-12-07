Тарасова отреагировала на просьбу Рудковской не говорить о Гном Гномыче

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова продюсера Яны Рудковской.

«Слова Рудковской? Нет, я не собираюсь отвечать Яне», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Тарасова заявила, что не видит потенциала в сыне Рудковской — Александре (Гном Гномыч). После этого высказывания продюсер заявила, чтобы Тарасова не произносила имени ее ребенка.