Ягудин отреагировал на слова Рудковской, сравнившей его с Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал слова Яны Рудковской, которая в интервью «СЭ» ответила заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой, охарактеризовавшей противостояние Ягудина и Евгения Плющенко словами «где Леша, а где Женя».

Рудковская предложила открыть «Википедию» и прочитать, что Плющенко самый титулованный одиночник в современной истории.

Ягудин привел фразу президента России Владимира Путина о том, что «Википедию» необходимо заменить отечественной энциклопедией.

«Полностью согласен с президентом», — написал Ягудин в Instagram.

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Он дважды побеждал в финале серии «Гран-при».