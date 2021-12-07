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Ягудин отреагировал на слова Рудковской, сравнившей его с Плющенко

14:34
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал слова Яны Рудковской, которая в интервью «СЭ» ответила заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой, охарактеризовавшей противостояние Ягудина и Евгения Плющенко словами «где Леша, а где Женя».

Рудковская предложила открыть «Википедию» и прочитать, что Плющенко самый титулованный одиночник в современной истории.

Ягудин привел фразу президента России Владимира Путина о том, что «Википедию» необходимо заменить отечественной энциклопедией.

«Полностью согласен с президентом», — написал Ягудин в Instagram.

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Он дважды побеждал в финале серии «Гран-при».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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