The Skating Lesson: скончался двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов
Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни, сообщает The Skating Lesson.
«Покойся с миром, Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион. Твой вклад в спорт никогда не будет забыт», — сказано в сообщении издания в соцсети.
Протопопов вместе с женой Людмилой Белоусовой завоевал две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.
Более 40 лет фигурист жил в Швейцарии, куда он вместе с супругой перебрались из СССР. Белоусова скончалась в 2017 году.
В 2022 году Протопопов рассказал, что хотел бы быть похороненным в России.
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