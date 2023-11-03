The Skating Lesson: скончался двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни, сообщает The Skating Lesson.

«Покойся с миром, Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион. Твой вклад в спорт никогда не будет забыт», — сказано в сообщении издания в соцсети.

Протопопов вместе с женой Людмилой Белоусовой завоевал две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.

Более 40 лет фигурист жил в Швейцарии, куда он вместе с супругой перебрались из СССР. Белоусова скончалась в 2017 году.

В 2022 году Протопопов рассказал, что хотел бы быть похороненным в России.