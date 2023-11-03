Жулин считает, что Синициной и Кацалапову может не хватить стимула для возвращения

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о перспективах возвращения танцевального дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов к участию в официальных турнирах.

«Сложно сказать. Мне кажется, они уже свои слова сказали. Сейчас нет международных турниров, может им не хватить стимула для возвращения. А зачем возвращаться? Пара выиграла Олимпиаду в командном турнире, второе место заняла в индивидуальном, Никита вообще двукратным олимпийским чемпионом стал. Не думаю, что вернутся», — цитирует Metaratings.ru слова Жулина.

Синицина и Кацалапов встали в пару в сезоне-2014/15. Они являются олимпийскими чемпионами в командном соревновании (2022), серебряными призерами Олимпийских игр в танцах на льду (2022), чемпионами мира (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2022) и двукратными чемпионами России (2019, 2020). После Игр в Пекине спортсмены не выступали на соревнованиях.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с мая 2022 года. 9 октября 2023-го ISU не стал отменять решение об отстранении россиян.