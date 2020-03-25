«Сколько можно копировать Медведеву?» Не все подписчики оценили ролик с домашней тренировкой Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram опубликовала видео со своей домашней тренировкой. Однако не все ее подписчики оценили ролик.

Одна из подписчиц написала резкий комментарий, задав Загитовой вопрос, зачем она копирует двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву. Фигуристка также опубликовала ролик, на котором делает зарядку.

Комментарии в Instagram Загитовой.

Ранее стало известно, что тренировки группы Этери Тутберидзе приостановлены из-за пандемии коронавируса до 12 апреля. В декабре прошлого года 17-летняя Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу. Медведва находится в Торонто (Канада), где тренируется у Брайана Орсера, на прошлой неделе ее тренировочный каток был закрыт на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

На последнем чемпионате России 20-летняя Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинками и не смогла отобраться в сборную страны.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417556 человек. Умерших — 18596, выздоровевших — 107 811. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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