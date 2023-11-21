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Сегодня, 15:20

Синицына рассказала, как несколько дней каталась с переломом ноги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, как несколько дней тренировалась с переломом ноги.

«Когда тебя настроили, что это ушиб и ничего страшного, значит, травму можно пережить, правда? Ну да, есть небольшая боль на приземлении, но если это ушиб, то не должно быть ничего критичного. Но когда боль продолжается десять дней, как у меня было, мы задумались: а точно ли это ушиб? Когда я поняла, что это перелом, тоже была в недоумении... Как я вообще каталась? Как я прыгала? Это могло очень сильно навредить моему здоровью, ноге. Перелом мог неправильно срастись, но все обошлось, и я очень рада, что оказалась здесь, в Самаре», — приводит слова Синицыной Sport24.

На пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре фигуристка набрала 216,08 балла по сумме двух прокатов и заняла первое место.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-597862-figuristka-sinitsyna-rasskazala-kak-neskolko-dney-katalas-s-perelomom-nogi-menya-nastroili-chto-eto-ushib
Фигурное катание
Ксения Синицына
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