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Сегодня, 08:00

Савосин — о перерыве в карьере: «Перезагрузился головой, пересмотрел подход к тренировкам»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Роман Савосин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» рассказал о том, как изменился после годичного перерыва в соревновательной практике.

«Я в прошлом году брал на год перерыв. Ездил работать в Казахстан тренером, проводил там мастер-классы. Это сказалось на моем настрое, подходе к стартам этого года. Я эту паузу осознанно делал, понимал, зачем это мне нужно. И, как вижу, не ошибся, перезагрузился головой и с новыми силами начал тренироваться.

Зарядился прежде всего ментально, психологический фактор играл большую роль. У меня в принципе вся работа строится на психологии, особенно на соревнованиях. Самое главное — перебороть свои мысли. К тому же появилась новая оптика, пересмотрел подход к тренировочному процессу когда появился собственный тренерский опыт», — сказал «СЭ» Савосин.

 
Роман Савосин. «Прихожу к мысли, что на международной арене уже не выступлю». Фигурист Савосин пропустил год, но теперь в числе лучших

В текущем сезоне Роман занял два вторых места на этапах серии «Гран-при» в Уфе и Самаре.

Фигурное катание
Роман Савосин
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