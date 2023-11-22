Савосин — о перерыве в карьере: «Перезагрузился головой, пересмотрел подход к тренировкам»

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» рассказал о том, как изменился после годичного перерыва в соревновательной практике.

«Я в прошлом году брал на год перерыв. Ездил работать в Казахстан тренером, проводил там мастер-классы. Это сказалось на моем настрое, подходе к стартам этого года. Я эту паузу осознанно делал, понимал, зачем это мне нужно. И, как вижу, не ошибся, перезагрузился головой и с новыми силами начал тренироваться.

Зарядился прежде всего ментально, психологический фактор играл большую роль. У меня в принципе вся работа строится на психологии, особенно на соревнованиях. Самое главное — перебороть свои мысли. К тому же появилась новая оптика, пересмотрел подход к тренировочному процессу когда появился собственный тренерский опыт», — сказал «СЭ» Савосин.

В текущем сезоне Роман занял два вторых места на этапах серии «Гран-при» в Уфе и Самаре.