Синицина и Кацалапов выступят в ледовом шоу Навки в Сочи

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«В главных ролях — Татьяна Навка и Петр Чернышев, также на лед выйдут Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Илья Кулик и другие звезды фигурного катания», — говорится в анонсе шоу.

Шоу пройдет с 1 июля по 30 сентября в Сочи.