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Синицина и Кацалапов выступят в ледовом шоу Навки в Сочи

18:28
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Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«В главных ролях — Татьяна Навка и Петр Чернышев, также на лед выйдут Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Илья Кулик и другие звезды фигурного катания», — говорится в анонсе шоу.

Публикация от Сочи Парк (@sochipark)

Шоу пройдет с 1 июля по 30 сентября в Сочи.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CO9xlj1DNVM/

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