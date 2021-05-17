Синицина и Кацалапов выступят в ледовом шоу Навки в Сочи
18:28
Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила».
«В главных ролях — Татьяна Навка и Петр Чернышев, также на лед выйдут Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Илья Кулик и другие звезды фигурного катания», — говорится в анонсе шоу.
Шоу пройдет с 1 июля по 30 сентября в Сочи.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю