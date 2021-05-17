Загитова планирует получить второе высшее образование

Российская фигуристка Алина Загитова планирует получать второе высшее образование в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), сообщает Instagram команды спортсменки со ссылкой на интервью ректора Тамары Михайловой.

Летом 2020 года Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. Она учится по программе «Продюсирование и культурная политика».

18-летняя спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.

14 мая стало известно, что Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.