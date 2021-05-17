Фигуристка Нугуманова показала откровенное фото в черном купальнике из бассейна

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала у себя в Instagram новые фотографии, на которых позирует в бассейне в черном купальнике.

«Наслаждаюсь последними деньками в этом прекрасном месте», — подписано фото.

В сезоне-2020/21 18-летняя Нугуманова заняла шестое место в одиночном женском катании на чемпионате России. Спортсменка включена в резерв сборной России на олимпийский сезон-2021/22.