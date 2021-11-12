Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на «Гран-при Японии»
Российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов выиграла ритм-танец на «Гран-при Японии» NHK Trophy. За свой прокат они набрали 86,33 балла.
Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 86,02. Замкнули тройку британцы Лила Фир и Льюис Гибсон (76,43).
Россияне София Шевченко и Игорь Еременко заняли девятое место (65,17).
Завтра, 13 ноября, фигуристы представят свои произвольные танцы.
Фигурное катание
Токио (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Танцы
Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86.33
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 86.02
3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 76.43
4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 76.40
5. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) — 74.45
6. Кана Мурамото/Дайсуке Такахаши (Япония) — 70.74
7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 68.13
8. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 66.07
9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 65.17
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