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Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на «Гран-при Японии»

09:42
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов выиграла ритм-танец на «Гран-при Японии» NHK Trophy. За свой прокат они набрали 86,33 балла.

Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 86,02. Замкнули тройку британцы Лила Фир и Льюис Гибсон (76,43).

Россияне София Шевченко и Игорь Еременко заняли девятое место (65,17).

Завтра, 13 ноября, фигуристы представят свои произвольные танцы.

Фигурное катание

Токио (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Танцы

Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86.33

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 86.02

3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 76.43

4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 76.40

5. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) — 74.45

6. Кана Мурамото/Дайсуке Такахаши (Япония) — 70.74

7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 68.13

8. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 66.07

9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 65.17

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Роман Шишов все материалы автора
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