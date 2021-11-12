Фигуристы Мишина и Галлямов назвали прокат Загитовой лучшим в истории

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями от выступления на Гран-при Японии. Они лидируют после короткой программы, обыгрывая пару Тарасова/Морозов — 78,40 балла против 75,78.

Галлямов: Мы достаточно долго готовились к этому ответственному сезону и рады приехать в Японию, чтобы показать программу болельщикам.

Мишина: Здесь уже третий раз, каждый раз приятно выступать, потому что японцы достают флаги тех стран, которые представлены на данный момент. Зрителей из России нет, а российские флаги есть!

У фигуристов также попросили назвать лучшие, по их мнению прокаты, в истории фигурного катания. Среди танцоров была названа «Лунная соната» Пападакис и Сизерона, у пар прокаты Савченко/Массо на Олимпиаде-2018, а среди одиночников пара назвала россиян.

Галлямов: За все время считаю потрясающими прокаты Алексея Ягудина в Солт-Лейк-Сити и Алины Загитовой в Пхенчхане.

Произвольная программа состоится завтра.