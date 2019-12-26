Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России, Степанова и Букин — вторые
Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России. Они набрали за свой прокат 88,43 балла. Это их лучший результат в ритм-танце в сезоне.
Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин, уступая лидерам всего 1,3 балла. Они получили за свой ритм-танец 87,13 балла.
Замыкают тройку лидеров Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 77,38 балла.
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Красноярск
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Танцы
Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 88,43
2. Александра Степанова/Иван Букин — 87,13
3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 77,38
4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 73,98
5. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 73,67
6. Софья Евдокимова/Егор Базин — 71,42
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