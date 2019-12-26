Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России. Они набрали за свой прокат 88,43 балла. Это их лучший результат в ритм-танце в сезоне.

Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин, уступая лидерам всего 1,3 балла. Они получили за свой ритм-танец 87,13 балла.

Замыкают тройку лидеров Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 77,38 балла.

Фигурное катание

Красноярск

Чемпионат России

Танцы

Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 88,43

2. Александра Степанова/Иван Букин — 87,13

3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 77,38

4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 73,98

5. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 73,67

6. Софья Евдокимова/Егор Базин — 71,42

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции