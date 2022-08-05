Алексей Мишин отказался отвечать на вопрос о возможном желании его учеников поменять спортивное гражданство

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин ответил на вопрос, хочет ли кто-то из его учеников поменять спортивное гражданство.

«Скажите, а почему я вам должен отвечать на этот вопрос? Я имею право не отвечать, поэтому храню молчание», — приводит слова Мишина «РБ Спорт».

Ранее Плющенко заявил, что уверен в том, что никто из его спортсменов не поменяет гражданство.

Мишин тренирует чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву, серебряного призера Олимпиады-2018 Михаила Коляду и Евгения Семененко.