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Фигурное катание

Сегодня, 22:08

Алексей Мишин отказался отвечать на вопрос о возможном желании его учеников поменять спортивное гражданство

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин ответил на вопрос, хочет ли кто-то из его учеников поменять спортивное гражданство.

«Скажите, а почему я вам должен отвечать на этот вопрос? Я имею право не отвечать, поэтому храню молчание», — приводит слова Мишина «РБ Спорт».

Ранее Плющенко заявил, что уверен в том, что никто из его спортсменов не поменяет гражданство.

Мишин тренирует чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву, серебряного призера Олимпиады-2018 Михаила Коляду и Евгения Семененко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-mishin-hochet-li-kto-to-iz-moih-uchenikov-pomenyat-grazhdanstvo-ya-hranyu-molchanie/
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
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