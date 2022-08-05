Синхронистка выступила против Глейхенгауза: «Он не раскрывает потенциал девочек Тутберидзе»

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева в интервью «СЭ» высказала мнение по поводу работы Даниила Глейхенгауза в качестве хореографа-постановщика.

«От постановки Анны Щербаковой я не в восторге. Тем не менее в рамках своей программы она максимально обыгрывает свой образ и делает максимум.На мой взглядДаниил Глейхенгауза. Честно скажу, мне его постановки вообще не нравятся.Он не до конца раскрывает творческий потенциал девушек в группе Этери Тутберидзе. Если вспоминать другие программы, ту же «Девочку на шаре» Валиевой... Вроде бы неплохо, но я не в восторге. Можно с такими девочками гораздо лучше, они могут больше. Потенциал огромен.

Можно вспомнить «Мулен Руж» от Виртью/Моира, например. В последнем сезоне мне очень зашел произвольный танец Мэдисон Чок/Эвана Бейтса. Такие интересные поддержки! У наших мне нравятся Худайбердиева/Базин. Это очень перспективный дуэт и что мне нравится они полностью погружаются в свои образы. Делают порой настолько сложно, что даже не всегда находят понимание у зрителя. Елизавета долго искала своего партнера и сейчас смотрится с Егором очень органично», — сказала Гурбанбердиева.

Отметим, что в последние годы Глейхенгауз работает с группой Тутберидзе на эксклюзивных правах.