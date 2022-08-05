«Никому не интересны роботы с идеальной техникой». Синхронистка атакует Глейхенгауза и критикует Трусову
На днях на страницах «СЭ» вышло интервью с солисткой сборной Росси Варварой Субботиной, вызвавшее большой резонанс. Субботина высказалась против мужчин в синхронном плавании, а это не совсем соответствует стратегическим интересам России в этом виде спорта. Наша газета решила дать трибуну второй стороне — одной из самых известных представительниц микст-дуэта Майе Гурбанбердиевой.
Майя выступает вместе с главной нашей звездой вида Александром Мальцевым, правда, с недавних пор не только она. Пока Гурбанбердиева восстанавливалась после тяжелой травмы, у нее появилась яркая сменщица Олеся Платонова. Теперь Мальцев на каждый турнир везет с собой двух партнерш. Интервью мы записывали как раз во время выступления Александра с Олесей, наблюдая за эмоциями Майи. Помимо очевидных вопросов о конкуренции и реакции на слова Субботиной, Гурбанбердиева много рассуждала о фигурном катании и роли дружеских отношений в текущей непростой ситуации.
Мы с Платоновой и Мальцевым уже как одна семья
— Вы всегда смотрите, как Александр выступает с Олесей?
— Конечно. Если есть возможность, стараюсь не пропускать.
— С какими эмоциями?
— Переживаю. Вместе с ними прохожу всю программу у себя в голове. Много эмоций, очень хочу, чтобы они все сделали чисто.
— Так много связывает с Мальцевым, что хочется видеть его победителем в любой ситуации?
— Конечно. Странно такое даже спрашивать, мы одна команда, столько лет вместе. Уже почти пять лет вместе выступаем, так что он для меня уже родной человек. И я всегда ему желаю только добра.
— А какие у вас отношения с Олесей Платоновой?
— Точно такие же. Мы с детства вместе тренируемся, у нас один личный тренер. Так что мы близкие друзья. Даже больше, чем друзья. Мы семья.
— Неужели нет чувства конкуренции между вами? Все-таки один партнер на две партнерши...
— Только если здоровая конкуренция. Мы берем друг от друга лучшее. Если я вижу, что в чем-то Олеся лучше меня, то я просто стараюсь за ней тянуться. Так же и она. Друг у друга учимся, между нами дружеская борьба.
— Пока что компромисс такой — одну программу Мальцев исполняет с вами, одну с Олесей. Всех это устраивает?
— На данный момент решили так. Но, что будет дальше, никто не знает. У нас вообще могут Сашу забрать в группу. И непонятно тогда, что вообще будет с дуэтом. Так что мы просто наслаждаемся моментом.
— Вы про новые правила, согласно которым мужчинам разрешат выступать в группе?
— В проекте новых правил предлагается разрешить двум мужчинам выступать в составе группы, в том числе на Олимпийских играх. Пока это только проект, правила еще не утвердили окончательно, все может измениться. Но, скорее всего, поправки примут этой осенью.
— То есть уже на следующем чемпионате мира теоретически мы можем увидеть Мальцева в составе группы? Или на ОИ в Париже?
— Вполне. Такие шансы есть.
— Но наверняка он постарается найти в себе силы не забывать и про микст-дуэт?
— Я в этом практически уверена. Саша больше любит индивидуальные виды программ, так что постараемся найти компромисс, чтобы это все совмещать.
— Вы лично готовы вернуться на время в группу, чтобы попасть на Олимпиаду?
— Если мне скажут, то я встану в группу. Я подчиняюсь тренерам и делаю так, как мне говорят. Спортсмены в этом плане люди подневольные... Скажут совмещать — пожалуйста. Но вообще я очень люблю микст-дуэт и очень хочу быть в этом виде.
— В главной сборной сейчас смена поколений, есть мнение, что в команде очень пригодятся опытные люди.
— Возможно, это и так. Наверняка мы все пригодимся, но пока даже не знаем где и как. Время сейчас тяжелое. А насчет смены поколений, то скамейка запасных в сборной большая, много талантливых молодых девочек. Так что проблем с набором в группу нет. Я же полностью уходить из микст-дуэта не хочу. Моя мечта — стать первой олимпийской чемпионкой в составе микст-дуэта. Такая идея фикс, с которой я засыпаю и просыпаюсь. И очень надеюсь, что когда-нибудь это все-таки случится.
Кому не нравятся мужчины в синхронном плавании — терпи моя красавица!
— Ждать включения микст-дуэта на Олимпиаде можно до бесконечности. В то же время есть шанс стать олимпийской чемпионкой хоть завтра, образно говоря.
— Мне не нужна олимпийская медаль ради самой олимпийской медали. Я работаю за идею. Конечно, мне хочется титулов. И время идет, а я не молодею. Мне уже 23 года. Но покидать микст-дуэт я не планирую.
— То есть на чаше весов микст-дуэт перевешивает олимпийскую мечту?
— У меня микст-дуэт и Олимпийские игры в голове сложены воедино, они равноценны. Я очень хочу, чтобы мужчины были в синхронном плавании на всех мировых турнирах. И я надеюсь, что при планировании программы Игр-2028 решение будет в нашу пользу.
— Наверняка микст-дуэт точно бы включили в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе, если бы среди претендентов на медали были сами американцы...
— У них и сейчас есть свой дуэт, правда, конечно, уже не Билл Мэй выступает. Не того уровня пара, но тем не менее.
— Могут помешать развитию микст-дуэта золотые претензии на эту дисциплину в России? МОК крайне негативно относится к видам спорта без явной конкуренции.
— Я бы не сказала, что у нас нет конкуренции. В 2017 году побеждала Италия. В 2019-м мы шли с ними ноздря в ноздрю, хотя нам снижали баллы, чтобы приблизить соперников. Мы претендуем всегда на золото, но вид спорта новый, и еще нет таких победных традиций. Поэтому накал страстей есть всегда, и зрителю смотреть за нашими соревнованиями интересно. Так что микст-дуэты необходимы на Олимпиаде хотя бы ради рейтинга. Единственное, есть разрыв между нашим дуэтом, итальянским и всеми остальными. Здесь уже надо подтягивать других.
— Сейчас Россия развивается в своем «пузыре» и может организовывать соревнования по любым правилам. Так стоит ли в таком случае добавить, к примеру, в программу турниров мужское соло?
— Свои правила придумывать не надо, чтобы потом не было сложностей с возвращением на мировую арену. А вот добавлять новые дисциплины, помогать мужскому синхронному — здравая идея. Последний чемпионат страны показал, что у нас много мальчиков и уровень растет. Да и женское развивается, особенно в регионах. Это радует.
— Удается победить внутренние предрассудки касательно мужчин в синхронном плавании? К примеру, на днях также в интервью «СЭ» Варвара Субботина высказалась против их участия в соревнованиях.
— Честно говоря, уже не обращаю внимания на такую критику. Да и раньше не особо ее слушала. Я вижу в этом перспективу, развитие нашего вида спорта. Это ведь наша общая цель, но девочки у нас одновременно хотят и развития синхронного плавания, и против мужчин в нашем виде. Это ведь какие-то двойные стандарты. Нравится не нравится... Терпи, моя красавица!
— Прогресс в борьбе с этими стереотипами наблюдается?
— Мне кажется, вполне. Мы стараемся работать над своим мастерством, сложностью, постановками, для того чтобы микст-дуэт не был похож на классическое синхронное плавание. Мы показываем, каким оно может и должно быть. Ярким, красивым, многогранным. Работаем на театрализованное представление. Победить стереотипы можно только профессионализмом, через результат переубедить хейтеров. Они сами поймут свои ошибки.
Кому будет интересно смотреть на двух роботов, пусть и с идеальными движениями?
— По идее, не особо ясно, в чем разница между микст-дуэтом в синхронном плавании и парном катании у фигуристов. Почему одни выступают уже больше 100 лет, а вторых допустили только сейчас и то сомневаются в правильности этого шага?
— Так вот и я о том же! Приятно, что вы так говорите, вы один из немногих, кто не видит разницы. Видимо, дело как раз в традиции. В фигурном катании сразу были мужчины, они там выступают испокон веков. А здесь появились только в 2015 году на официальном уровне. Все новое у людей вызывает сначала отторжение, шок... Но, рано или поздно, будет принятие.
— В плане постановок вы эксплуатируете идею взаимоотношений мужчины и женщины, романтические сюжеты или за новаторские концепции?
— Мы за новаторство. Это видно по нашей программе «Весна священная». Это про мужское/женское, но внутри очень сложной философии. Языческая Русь, балет Стравинского модернистский, непростой для восприятия. И в технической программе у нас не банальная любовная история. Это любовь через абьюзивные отношения, а главный герой — антагонист.
— Вы плотно погружаетесь в либретто, когда берете для себя балетные сюжеты? Либо додумываете на ходу?
— Мы с Сашей берем сложные образы, поэтому плотно изучаем предысторию. К тому же тренер часто добавляет к ней новые смыслы, так что мы должны быть очень плотно погружены в тему. Показать больше, чем было задумано. Смотрим все балеты, общаемся с солистами, документальные фильмы смотрим. Погружаемся в культуру, чтобы потом ее показать в воде. Хороший синхронист еще до выхода в бассейн покажет, о чем хотел рассказать.
— У вас были мастер-классы с балетными хореографами?
— В 2018 году мы ездили к артисту балета Олегу Гагушеву. Он помогал нам в постановке программы под танго, с которой мы выиграли чемпионат Европы и мира. Также у нас периодически бывают мастер-классы Марины Коробко, известным танцором фламенко.
— Следите за художественной гимнастикой и фигурным катанием? Многие их называют родственными с вашим видами.
— Обязательно. Гимнастику сейчас смотрю меньше, мне было интересно другое поколение, когда выступала Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, Канаева. Сейчас вся страна больше смотрит фигурное катание, и я в том числе. Мне интересно, как фигуристы и гимнасты осмысляют наши необычные виды спорта, на грани спорта и искусства.
— Когда синхронное плавание переименовали в артистическое, крен не двинулся в сторону излишней театральности?
— Если честно, то я особо и не заметила разницы. Может быть, когда-то что-то и поменяется.
— То есть вы сторонница артистического начала?
— В противовес чему? Технике? Нет, так нельзя. У нас спорт высших достижений. Спорт на первом месте, но и про искусство забывать нельзя. Это тонкое лезвие, по нему трудно балансировать, но забывать нельзя ни о первом, ни о втором.
— В то же время если есть способы оценить технику объективно, то что делать с артистизмом, не ясно.
— Не всегда понятно, соглашусь. Но для этого мы и работаем над своими программами, чтобы доказать, что мы лучшие во всем. Главное, работать с душой и радовать зрителя. Кому будет интересно смотреть на двух роботов, пусть у них и идеальные движения, и ровный счет? Нужно побольше креатива.
Девочки Тутберидзе могут намного больше, чем из них выжимает Глейхенгауз
— Кто вам нравится сейчас в фигурном катании? Из этого поколения фигуристов.
— Камила Валиева и Анна Щербакова. В прошлом смотрела на Стефана Ламбьеля.
— То есть вы выбрали именно творческих «катальщиков». А как вам позиция Трусовой, которая декларирует миру: я делаю пять четверных, и мне не так важно, что за образы я показываю на льду?
— Я лично против такого. Ее позиция тоже имеет место, у каждого свой путь к успеху и своя мечта. У нее была мечта сделать пять четверных, она ее реализовала — это круто. Но это фигурное катание, здесь должен быть образ, который Саша, увы, не передает. Она настроена на свои четверные прыжки, и на этом все. Это очень узко, Трусова со своей техникой могла бы расширить свои границы. Например, Камила Валиева успешно сочетает сверхсложную технику с интересными образами, выразительностью на льду. Я не могу сказать, что я в восторге от постановок, но Валиева в любом случае старается привнести в спорт искусство, не забывая, собственно, про спорт. Все в равной степени.
— В таком случае есть справедливость в победе Щербаковой над Трусовой на Олимпиаде?
— Безусловно. Для меня не было даже других вариантов. От постановки Анны Щербаковой я также не в восторге, тем не менее в рамках своей программы она максимально обыгрывает свой образ и делает максимум.
— Вижу, что вы далеко не фанат творчества Даниила Глейхенгауза. На ваш взгляд, он не до конца раскрывает творческий потенциал девушек?
— На мой взгляд, да. Если вспоминать другие программы, ту же «Девочку на шаре» Валиевой... Вроде бы неплохо, но я не в восторге. Можно с такими девочками гораздо лучше, они могут больше. Потенциал огромен.
— Хотелось бы, возможно, увидеть их в руках зарубежного хореографа? Той же Ше-Линн Бурн?
— Зарубежный хореограф не панацея. Посмотрите, что Бурн поставила Косторной, это же ужасная постановка! Я была поражена, в плохом смысле поражена. Так что заграничное не значит сразу же качественное.
— А кто вам близок? Илья Авербух?
— Например. Мне очень нравилось, как он работал с Евгенией Медведевой, особенно «Слышу-не слышу». А вот «Список Шиндлера» мне не зашел.
— «Список Шиндлера» в исполнении Юлии Липницкой? Это же классика мирового фигурного катания.
— Это далеко не эталон. Очень сложный образ, и Юля недотянула. Насколько я знаю, она сама предложила эту музыку, но где-то недоработала. Осознанность была, несмотря на 15 лет, а вот погружения в образ — нет.
— А что для вас эталон?
— Можно танцы на льду вспомнить. «Мулен Руж» от Виртью/Моира, например. В последнем сезоне мне очень зашел произвольный танец Мэдисон Чок/Эвана Бейтса. Такие интересные поддержки! У наших мне нравятся Худайбердиева/Базин. Это очень перспективный дуэт, и, что мне нравится, они полностью погружаются в свои образы. Делают порой настолько сложно, что даже не всегда находят понимание у зрителя. Елизавета долго искала своего партнера и сейчас смотрится с Егором очень органично.
— С профессиональной точки зрения удается почерпнуть для себя какие-то идеи из постановок в фигурном катании?
— Я стараюсь внимательно смотреть на детали, ищу разные фишки. Иногда даже на воде пробуем движения рук, поддержки. Берем за основу движения и переделаем под формат воды.
— А сами на лед не выходите?
— Я кататься практически не умею. Да нам и нельзя, у нас в силу особенностей вида спорта очень слабый голеностоп. Ноги гибкие, очень велик риск травмы.
— Если после завершения карьеры Илья Авербух пригласит вас на «Ледниковый период», заинтересуетесь?
— После того как закончу — почему нет! Пожалуй, и соглашусь, мне бы было интересно. Привнести в фигурное катание свое видение из синхронного плавания. Мы ограничены водой, они ограничены льдом. А я была бы неким проводником двух миров. Я бы хотела научиться кататься на коньках, но вот пока не выходит.
— Кого бы вы выбрали в качестве возможного партнера?
— Мне нужен кто-нибудь покрепче и повыше. Например, Александр Энберт. Он точно меня поднимет.
Пришлось долго лечиться от расстройства питания
— В фигурном катании очень жесткий контроль за питанием. Как с этим обстоят дела в синхронном плавании?
— У нас не нужно быть тощими, потому что не будет видно ног в воде. Нужно держаться в рамках разумного, иметь подтянутое спортивное тело.
— Вы самостоятельно выстраиваете диету?
— От тренеров установок нет, так что кто-то самостоятельно, кто-то работает со своим диетологом. Я тоже работаю с врачами, потому что есть проблемы с эндокринной системой. Тренеры только ставят лимиты по весу, а уже как ты их достигнешь, всем все равно.
— Истории с расстройством пищевого поведения наверняка не редкость?
— Я сама не так давно только оправилась от такой истории. На протяжении семи лет я страдала и от булимии, и от анорексии. Поэтому пришлось обращаться к специалисту и лечиться, здоровье полетело.
— У вас был психологический блок при виде еды?
— Очень много лет. Было прям очень плохо. Депрессивные расстройства, пришлось долгое время лечиться. И только недавно я начала поправляться. Примерно, как я попала в сборную, а потом, когда случилась травма и ситуация еще больше усугубилась... Открылись такие подробности во время реабилитации о моем здоровье, о которых никто не подозревал.
— На мой взгляд, здоровье важнее даже олимпийской мечты. Разве нет?
— Вот тут мне еще предстоит поработать со специалистом, чтобы в голове у себя сменить приоритеты. Я на кон ставлю вообще все. Олимпийская медаль или здоровье? Я выберу олимпийскую медаль, как бы ужасно это ни звучало.
— Олимпийская медаль — это прекрасно. Но какой ценой?
— Важно, конечно, не становиться фанатиком и сохранять разум. Но мы готовы большую цену заплатить и многого лишиться ради этой мечты.
Текущая ситуация в мире — это колоссальная проверка дружбы
— Текущая ситуация мировой неопределенности сильно напрягает?
— Поначалу было полное неприятие, сейчас стараюсь относиться философски. Мы всегда гонимся за результатами, при этом на многие вещи не хватает времени. А ведь хочется совершенствоваться! Сейчас у нас есть больше сил и времени, чтобы преобразиться и стать разнообразными. Но годик посидели в изоляции, хватит. Я верю, что мы в следующем году поедем на ЧМ в Фукуоку. Загадывать не хочу, но и думать о плохом не хочу.
— До этого была еще пандемия, когда тоже сидели в неведении...
— Лично мне пандемия даже на руку сыграла. Я ведь восстанавливалась тогда после травмы.
— Как относитесь к победителям последнего ЧМ? Насколько они легитимные чемпионы?
— В каждой дисциплине, на мой взгляд, победители были заслуженными. Других раскладов и быть не могло, все очевидно. Больше вопросов к призерам бывало, что намеренно не замечали грубые ошибки и ввиду политической ситуации делали подарки определенным сборным.
— Как относитесь к итальянскому дуэту, который победил в ваше отсутствие?
— Как к соперникам. Личных отношений у нас нет, не завелась дружба. А их победа... Победителей не судят. Кто же должен был победить?
— В фигурном катании Этери Тутберидзе предложила отменить результаты всех соревнований без участия России. В синхронном плавании такая идея нашла бы отклик?
— Это странно. Люди старались, соревновались. Ребята трудились, работали на максимум. Остается только их поздравить. Так что я не согласна с пересмотром результатов, итальянцы выиграли заслуженно. Мы не знаем, что было бы, допусти нас FINA до ЧМ, но, судя по промежуточным баллам, мы бы победили с приличным отрывом. Что приятно, оценки никто не завышал. Но вот насколько было самим итальянцам приятно победить в таких обстоятельствах... К примеру, когда на чемпионате Европы вместо основного итальянского дуэта был юниорский, я от победы не испытала вообще ничего. Ехала за борьбой, а соперничества не было. Без конкуренции даже от медали Олимпийских игр не была бы так удовлетворена. Я работаю, чтобы быть лучшей, конкурировать с лучшими.
— Интересно тогда, что чувствуют люди, которые получают медали постфактум через восемь лет, когда раскрываются детали антидопинговых расследований.
— Не представляю. Мне это непонятно, я даже думать об этом не хочу. Это такой иногда бред выходит... Но кому-то близка и такая победа. Мне было бы неприятно. Точнее, я бы не чувствовала удовлетворения, не чувствовала себя победителем. А вот итальянцев, похоже, все вполне устраивает.
— А в целом общаетесь с иностранными коллегами?
— У нас в синхронном плавании очень дружная семья. Конечно же, сейчас не все хотят с нами общаться. Многие отвалились, спортсменки раскрылись с некрасивой стороны. Но, с другой стороны, многие нас поддерживают, пусть и не так открыто. В личном разговоре. Личные отношения выше политики.
— То есть текущий период — это проверка спортивной дружбы?
— Колоссальная. Мы раньше все жили душа в душу. В том числе и со сборной Украины. Мы с украинками дружили еще с юниорского возраста. Я общалась с ними с 2015 года и была в прекрасных отношениях. Сейчас их пришлось прекратить.
Майя Гурбанбердиева
Родилась 9 февраля 1999 года в Москве.
Двукратная чемпионка мира в смешанном дуэте (2019).
Трехкратная чемпионка Европы в смешанном дуэте (2018, 2021).
Победительница Европейских игр в группе и комбинации (2018).