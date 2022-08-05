«Никому не интересны роботы с идеальной техникой». Синхронистка атакует Глейхенгауза и критикует Трусову

Интервью с двукратной чемпионкой мира Майей Гурбанбердиевой.

На днях на страницах «СЭ» вышло интервью с солисткой сборной Росси Варварой Субботиной, вызвавшее большой резонанс. Субботина высказалась против мужчин в синхронном плавании, а это не совсем соответствует стратегическим интересам России в этом виде спорта. Наша газета решила дать трибуну второй стороне — одной из самых известных представительниц микст-дуэта Майе Гурбанбердиевой.

Майя выступает вместе с главной нашей звездой вида Александром Мальцевым, правда, с недавних пор не только она. Пока Гурбанбердиева восстанавливалась после тяжелой травмы, у нее появилась яркая сменщица Олеся Платонова. Теперь Мальцев на каждый турнир везет с собой двух партнерш. Интервью мы записывали как раз во время выступления Александра с Олесей, наблюдая за эмоциями Майи. Помимо очевидных вопросов о конкуренции и реакции на слова Субботиной, Гурбанбердиева много рассуждала о фигурном катании и роли дружеских отношений в текущей непростой ситуации.

Майя Гурбанбердиева. Фото Global Look Press

Мы с Платоновой и Мальцевым уже как одна семья

— Вы всегда смотрите, как Александр выступает с Олесей?

— Конечно. Если есть возможность, стараюсь не пропускать.

— С какими эмоциями?

— Переживаю. Вместе с ними прохожу всю программу у себя в голове. Много эмоций, очень хочу, чтобы они все сделали чисто.

— Так много связывает с Мальцевым, что хочется видеть его победителем в любой ситуации?

— Конечно. Странно такое даже спрашивать, мы одна команда, столько лет вместе. Уже почти пять лет вместе выступаем, так что он для меня уже родной человек. И я всегда ему желаю только добра.

— А какие у вас отношения с Олесей Платоновой?

— Точно такие же. Мы с детства вместе тренируемся, у нас один личный тренер. Так что мы близкие друзья. Даже больше, чем друзья. Мы семья.

— Неужели нет чувства конкуренции между вами? Все-таки один партнер на две партнерши...

— Только если здоровая конкуренция. Мы берем друг от друга лучшее. Если я вижу, что в чем-то Олеся лучше меня, то я просто стараюсь за ней тянуться. Так же и она. Друг у друга учимся, между нами дружеская борьба.

— Пока что компромисс такой — одну программу Мальцев исполняет с вами, одну с Олесей. Всех это устраивает?

— На данный момент решили так. Но, что будет дальше, никто не знает. У нас вообще могут Сашу забрать в группу. И непонятно тогда, что вообще будет с дуэтом. Так что мы просто наслаждаемся моментом.

— Вы про новые правила, согласно которым мужчинам разрешат выступать в группе?

— В проекте новых правил предлагается разрешить двум мужчинам выступать в составе группы, в том числе на Олимпийских играх. Пока это только проект, правила еще не утвердили окончательно, все может измениться. Но, скорее всего, поправки примут этой осенью.

— То есть уже на следующем чемпионате мира теоретически мы можем увидеть Мальцева в составе группы? Или на ОИ в Париже?

— Вполне. Такие шансы есть.

— Но наверняка он постарается найти в себе силы не забывать и про микст-дуэт?

— Я в этом практически уверена. Саша больше любит индивидуальные виды программ, так что постараемся найти компромисс, чтобы это все совмещать.

— Вы лично готовы вернуться на время в группу, чтобы попасть на Олимпиаду?

— Если мне скажут, то я встану в группу. Я подчиняюсь тренерам и делаю так, как мне говорят. Спортсмены в этом плане люди подневольные... Скажут совмещать — пожалуйста. Но вообще я очень люблю микст-дуэт и очень хочу быть в этом виде.

— В главной сборной сейчас смена поколений, есть мнение, что в команде очень пригодятся опытные люди.

— Возможно, это и так. Наверняка мы все пригодимся, но пока даже не знаем где и как. Время сейчас тяжелое. А насчет смены поколений, то скамейка запасных в сборной большая, много талантливых молодых девочек. Так что проблем с набором в группу нет. Я же полностью уходить из микст-дуэта не хочу. Моя мечта — стать первой олимпийской чемпионкой в составе микст-дуэта. Такая идея фикс, с которой я засыпаю и просыпаюсь. И очень надеюсь, что когда-нибудь это все-таки случится.

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева. Фото Global Look Press

Кому не нравятся мужчины в синхронном плавании — терпи моя красавица!

— Ждать включения микст-дуэта на Олимпиаде можно до бесконечности. В то же время есть шанс стать олимпийской чемпионкой хоть завтра, образно говоря.

— Мне не нужна олимпийская медаль ради самой олимпийской медали. Я работаю за идею. Конечно, мне хочется титулов. И время идет, а я не молодею. Мне уже 23 года. Но покидать микст-дуэт я не планирую.

— То есть на чаше весов микст-дуэт перевешивает олимпийскую мечту?

— У меня микст-дуэт и Олимпийские игры в голове сложены воедино, они равноценны. Я очень хочу, чтобы мужчины были в синхронном плавании на всех мировых турнирах. И я надеюсь, что при планировании программы Игр-2028 решение будет в нашу пользу.

— Наверняка микст-дуэт точно бы включили в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе, если бы среди претендентов на медали были сами американцы...

— У них и сейчас есть свой дуэт, правда, конечно, уже не Билл Мэй выступает. Не того уровня пара, но тем не менее.

— Могут помешать развитию микст-дуэта золотые претензии на эту дисциплину в России? МОК крайне негативно относится к видам спорта без явной конкуренции.

— Я бы не сказала, что у нас нет конкуренции. В 2017 году побеждала Италия. В 2019-м мы шли с ними ноздря в ноздрю, хотя нам снижали баллы, чтобы приблизить соперников. Мы претендуем всегда на золото, но вид спорта новый, и еще нет таких победных традиций. Поэтому накал страстей есть всегда, и зрителю смотреть за нашими соревнованиями интересно. Так что микст-дуэты необходимы на Олимпиаде хотя бы ради рейтинга. Единственное, есть разрыв между нашим дуэтом, итальянским и всеми остальными. Здесь уже надо подтягивать других.

— Сейчас Россия развивается в своем «пузыре» и может организовывать соревнования по любым правилам. Так стоит ли в таком случае добавить, к примеру, в программу турниров мужское соло?

— Свои правила придумывать не надо, чтобы потом не было сложностей с возвращением на мировую арену. А вот добавлять новые дисциплины, помогать мужскому синхронному — здравая идея. Последний чемпионат страны показал, что у нас много мальчиков и уровень растет. Да и женское развивается, особенно в регионах. Это радует.

— Удается победить внутренние предрассудки касательно мужчин в синхронном плавании? К примеру, на днях также в интервью «СЭ» Варвара Субботина высказалась против их участия в соревнованиях.

— Честно говоря, уже не обращаю внимания на такую критику. Да и раньше не особо ее слушала. Я вижу в этом перспективу, развитие нашего вида спорта. Это ведь наша общая цель, но девочки у нас одновременно хотят и развития синхронного плавания, и против мужчин в нашем виде. Это ведь какие-то двойные стандарты. Нравится не нравится... Терпи, моя красавица!

— Прогресс в борьбе с этими стереотипами наблюдается?

— Мне кажется, вполне. Мы стараемся работать над своим мастерством, сложностью, постановками, для того чтобы микст-дуэт не был похож на классическое синхронное плавание. Мы показываем, каким оно может и должно быть. Ярким, красивым, многогранным. Работаем на театрализованное представление. Победить стереотипы можно только профессионализмом, через результат переубедить хейтеров. Они сами поймут свои ошибки.

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева. Фото Global Look Press

Кому будет интересно смотреть на двух роботов, пусть и с идеальными движениями?

— По идее, не особо ясно, в чем разница между микст-дуэтом в синхронном плавании и парном катании у фигуристов. Почему одни выступают уже больше 100 лет, а вторых допустили только сейчас и то сомневаются в правильности этого шага?

— Так вот и я о том же! Приятно, что вы так говорите, вы один из немногих, кто не видит разницы. Видимо, дело как раз в традиции. В фигурном катании сразу были мужчины, они там выступают испокон веков. А здесь появились только в 2015 году на официальном уровне. Все новое у людей вызывает сначала отторжение, шок... Но, рано или поздно, будет принятие.

— В плане постановок вы эксплуатируете идею взаимоотношений мужчины и женщины, романтические сюжеты или за новаторские концепции?

— Мы за новаторство. Это видно по нашей программе «Весна священная». Это про мужское/женское, но внутри очень сложной философии. Языческая Русь, балет Стравинского модернистский, непростой для восприятия. И в технической программе у нас не банальная любовная история. Это любовь через абьюзивные отношения, а главный герой — антагонист.

— Вы плотно погружаетесь в либретто, когда берете для себя балетные сюжеты? Либо додумываете на ходу?

— Мы с Сашей берем сложные образы, поэтому плотно изучаем предысторию. К тому же тренер часто добавляет к ней новые смыслы, так что мы должны быть очень плотно погружены в тему. Показать больше, чем было задумано. Смотрим все балеты, общаемся с солистами, документальные фильмы смотрим. Погружаемся в культуру, чтобы потом ее показать в воде. Хороший синхронист еще до выхода в бассейн покажет, о чем хотел рассказать.

— У вас были мастер-классы с балетными хореографами?

— В 2018 году мы ездили к артисту балета Олегу Гагушеву. Он помогал нам в постановке программы под танго, с которой мы выиграли чемпионат Европы и мира. Также у нас периодически бывают мастер-классы Марины Коробко, известным танцором фламенко.

— Следите за художественной гимнастикой и фигурным катанием? Многие их называют родственными с вашим видами.

— Обязательно. Гимнастику сейчас смотрю меньше, мне было интересно другое поколение, когда выступала Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, Канаева. Сейчас вся страна больше смотрит фигурное катание, и я в том числе. Мне интересно, как фигуристы и гимнасты осмысляют наши необычные виды спорта, на грани спорта и искусства.

— Когда синхронное плавание переименовали в артистическое, крен не двинулся в сторону излишней театральности?

— Если честно, то я особо и не заметила разницы. Может быть, когда-то что-то и поменяется.

— То есть вы сторонница артистического начала?

— В противовес чему? Технике? Нет, так нельзя. У нас спорт высших достижений. Спорт на первом месте, но и про искусство забывать нельзя. Это тонкое лезвие, по нему трудно балансировать, но забывать нельзя ни о первом, ни о втором.

— В то же время если есть способы оценить технику объективно, то что делать с артистизмом, не ясно.

— Не всегда понятно, соглашусь. Но для этого мы и работаем над своими программами, чтобы доказать, что мы лучшие во всем. Главное, работать с душой и радовать зрителя. Кому будет интересно смотреть на двух роботов, пусть у них и идеальные движения, и ровный счет? Нужно побольше креатива.

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Девочки Тутберидзе могут намного больше, чем из них выжимает Глейхенгауз

— Кто вам нравится сейчас в фигурном катании? Из этого поколения фигуристов.

— Камила Валиева и Анна Щербакова. В прошлом смотрела на Стефана Ламбьеля.

— То есть вы выбрали именно творческих «катальщиков». А как вам позиция Трусовой, которая декларирует миру: я делаю пять четверных, и мне не так важно, что за образы я показываю на льду?

— Я лично против такого. Ее позиция тоже имеет место, у каждого свой путь к успеху и своя мечта. У нее была мечта сделать пять четверных, она ее реализовала — это круто. Но это фигурное катание, здесь должен быть образ, который Саша, увы, не передает. Она настроена на свои четверные прыжки, и на этом все. Это очень узко, Трусова со своей техникой могла бы расширить свои границы. Например, Камила Валиева успешно сочетает сверхсложную технику с интересными образами, выразительностью на льду. Я не могу сказать, что я в восторге от постановок, но Валиева в любом случае старается привнести в спорт искусство, не забывая, собственно, про спорт. Все в равной степени.

— В таком случае есть справедливость в победе Щербаковой над Трусовой на Олимпиаде?

— Безусловно. Для меня не было даже других вариантов. От постановки Анны Щербаковой я также не в восторге, тем не менее в рамках своей программы она максимально обыгрывает свой образ и делает максимум.

— Вижу, что вы далеко не фанат творчества Даниила Глейхенгауза. На ваш взгляд, он не до конца раскрывает творческий потенциал девушек?

— На мой взгляд, да. Если вспоминать другие программы, ту же «Девочку на шаре» Валиевой... Вроде бы неплохо, но я не в восторге. Можно с такими девочками гораздо лучше, они могут больше. Потенциал огромен.

— Хотелось бы, возможно, увидеть их в руках зарубежного хореографа? Той же Ше-Линн Бурн?

— Зарубежный хореограф не панацея. Посмотрите, что Бурн поставила Косторной, это же ужасная постановка! Я была поражена, в плохом смысле поражена. Так что заграничное не значит сразу же качественное.

— А кто вам близок? Илья Авербух?

— Например. Мне очень нравилось, как он работал с Евгенией Медведевой, особенно «Слышу-не слышу». А вот «Список Шиндлера» мне не зашел.

— «Список Шиндлера» в исполнении Юлии Липницкой? Это же классика мирового фигурного катания.

— Это далеко не эталон. Очень сложный образ, и Юля недотянула. Насколько я знаю, она сама предложила эту музыку, но где-то недоработала. Осознанность была, несмотря на 15 лет, а вот погружения в образ — нет.

— А что для вас эталон?

— Можно танцы на льду вспомнить. «Мулен Руж» от Виртью/Моира, например. В последнем сезоне мне очень зашел произвольный танец Мэдисон Чок/Эвана Бейтса. Такие интересные поддержки! У наших мне нравятся Худайбердиева/Базин. Это очень перспективный дуэт, и, что мне нравится, они полностью погружаются в свои образы. Делают порой настолько сложно, что даже не всегда находят понимание у зрителя. Елизавета долго искала своего партнера и сейчас смотрится с Егором очень органично.

— С профессиональной точки зрения удается почерпнуть для себя какие-то идеи из постановок в фигурном катании?

— Я стараюсь внимательно смотреть на детали, ищу разные фишки. Иногда даже на воде пробуем движения рук, поддержки. Берем за основу движения и переделаем под формат воды.

— А сами на лед не выходите?

— Я кататься практически не умею. Да нам и нельзя, у нас в силу особенностей вида спорта очень слабый голеностоп. Ноги гибкие, очень велик риск травмы.

— Если после завершения карьеры Илья Авербух пригласит вас на «Ледниковый период», заинтересуетесь?

— После того как закончу — почему нет! Пожалуй, и соглашусь, мне бы было интересно. Привнести в фигурное катание свое видение из синхронного плавания. Мы ограничены водой, они ограничены льдом. А я была бы неким проводником двух миров. Я бы хотела научиться кататься на коньках, но вот пока не выходит.

— Кого бы вы выбрали в качестве возможного партнера?

— Мне нужен кто-нибудь покрепче и повыше. Например, Александр Энберт. Он точно меня поднимет.

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев. Фото Global Look Press

Пришлось долго лечиться от расстройства питания

— В фигурном катании очень жесткий контроль за питанием. Как с этим обстоят дела в синхронном плавании?

— У нас не нужно быть тощими, потому что не будет видно ног в воде. Нужно держаться в рамках разумного, иметь подтянутое спортивное тело.

— Вы самостоятельно выстраиваете диету?

— От тренеров установок нет, так что кто-то самостоятельно, кто-то работает со своим диетологом. Я тоже работаю с врачами, потому что есть проблемы с эндокринной системой. Тренеры только ставят лимиты по весу, а уже как ты их достигнешь, всем все равно.

— Истории с расстройством пищевого поведения наверняка не редкость?

— Я сама не так давно только оправилась от такой истории. На протяжении семи лет я страдала и от булимии, и от анорексии. Поэтому пришлось обращаться к специалисту и лечиться, здоровье полетело.

— У вас был психологический блок при виде еды?

— Очень много лет. Было прям очень плохо. Депрессивные расстройства, пришлось долгое время лечиться. И только недавно я начала поправляться. Примерно, как я попала в сборную, а потом, когда случилась травма и ситуация еще больше усугубилась... Открылись такие подробности во время реабилитации о моем здоровье, о которых никто не подозревал.

— На мой взгляд, здоровье важнее даже олимпийской мечты. Разве нет?

— Вот тут мне еще предстоит поработать со специалистом, чтобы в голове у себя сменить приоритеты. Я на кон ставлю вообще все. Олимпийская медаль или здоровье? Я выберу олимпийскую медаль, как бы ужасно это ни звучало.

— Олимпийская медаль — это прекрасно. Но какой ценой?

— Важно, конечно, не становиться фанатиком и сохранять разум. Но мы готовы большую цену заплатить и многого лишиться ради этой мечты.

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев. Фото Global Look Press

Текущая ситуация в мире — это колоссальная проверка дружбы

— Текущая ситуация мировой неопределенности сильно напрягает?

— Поначалу было полное неприятие, сейчас стараюсь относиться философски. Мы всегда гонимся за результатами, при этом на многие вещи не хватает времени. А ведь хочется совершенствоваться! Сейчас у нас есть больше сил и времени, чтобы преобразиться и стать разнообразными. Но годик посидели в изоляции, хватит. Я верю, что мы в следующем году поедем на ЧМ в Фукуоку. Загадывать не хочу, но и думать о плохом не хочу.

— До этого была еще пандемия, когда тоже сидели в неведении...

— Лично мне пандемия даже на руку сыграла. Я ведь восстанавливалась тогда после травмы.

— Как относитесь к победителям последнего ЧМ? Насколько они легитимные чемпионы?

— В каждой дисциплине, на мой взгляд, победители были заслуженными. Других раскладов и быть не могло, все очевидно. Больше вопросов к призерам бывало, что намеренно не замечали грубые ошибки и ввиду политической ситуации делали подарки определенным сборным.

— Как относитесь к итальянскому дуэту, который победил в ваше отсутствие?

— Как к соперникам. Личных отношений у нас нет, не завелась дружба. А их победа... Победителей не судят. Кто же должен был победить?

— В фигурном катании Этери Тутберидзе предложила отменить результаты всех соревнований без участия России. В синхронном плавании такая идея нашла бы отклик?

— Это странно. Люди старались, соревновались. Ребята трудились, работали на максимум. Остается только их поздравить. Так что я не согласна с пересмотром результатов, итальянцы выиграли заслуженно. Мы не знаем, что было бы, допусти нас FINA до ЧМ, но, судя по промежуточным баллам, мы бы победили с приличным отрывом. Что приятно, оценки никто не завышал. Но вот насколько было самим итальянцам приятно победить в таких обстоятельствах... К примеру, когда на чемпионате Европы вместо основного итальянского дуэта был юниорский, я от победы не испытала вообще ничего. Ехала за борьбой, а соперничества не было. Без конкуренции даже от медали Олимпийских игр не была бы так удовлетворена. Я работаю, чтобы быть лучшей, конкурировать с лучшими.

— Интересно тогда, что чувствуют люди, которые получают медали постфактум через восемь лет, когда раскрываются детали антидопинговых расследований.

— Не представляю. Мне это непонятно, я даже думать об этом не хочу. Это такой иногда бред выходит... Но кому-то близка и такая победа. Мне было бы неприятно. Точнее, я бы не чувствовала удовлетворения, не чувствовала себя победителем. А вот итальянцев, похоже, все вполне устраивает.

— А в целом общаетесь с иностранными коллегами?

— У нас в синхронном плавании очень дружная семья. Конечно же, сейчас не все хотят с нами общаться. Многие отвалились, спортсменки раскрылись с некрасивой стороны. Но, с другой стороны, многие нас поддерживают, пусть и не так открыто. В личном разговоре. Личные отношения выше политики.

— То есть текущий период — это проверка спортивной дружбы?

— Колоссальная. Мы раньше все жили душа в душу. В том числе и со сборной Украины. Мы с украинками дружили еще с юниорского возраста. Я общалась с ними с 2015 года и была в прекрасных отношениях. Сейчас их пришлось прекратить.

Майя Гурбанбердиева

Родилась 9 февраля 1999 года в Москве.

Двукратная чемпионка мира в смешанном дуэте (2019).

Трехкратная чемпионка Европы в смешанном дуэте (2018, 2021).

Победительница Европейских игр в группе и комбинации (2018).