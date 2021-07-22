Туктамышева рассказала, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, чем хочет заниматься после того, как завершит спортивную карьеру.
«Планирую остаться в Петербурге, но, естественно, буду рассматривать места, где мне понравится работа. Я человек мира. Хочется побывать в разных странах, понять другой менталитет.
Я открыта для новых предложений. Мне будет интересно попробовать другой вид деятельности кроме фигурного катания. Может быть, не прямо шоу-бизнес, но открыть в своей жизни что-то другое, творческое», — цитирует Туктамышеву «Спорт день за днем».
24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.sportsdaily.ru/articles/elizaveta-tuktamysheva-moya-karera-budet-polnotsennoy-i-bez-olimpiady
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