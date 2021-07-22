Туктамышева рассказала, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, чем хочет заниматься после того, как завершит спортивную карьеру.

«Планирую остаться в Петербурге, но, естественно, буду рассматривать места, где мне понравится работа. Я человек мира. Хочется побывать в разных странах, понять другой менталитет.



Я открыта для новых предложений. Мне будет интересно попробовать другой вид деятельности кроме фигурного катания. Может быть, не прямо шоу-бизнес, но открыть в своей жизни что-то другое, творческое», — цитирует Туктамышеву «Спорт день за днем».