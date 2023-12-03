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Сегодня, 12:45

Школу Загитовой в Казани планируют открыть к осени 2024 года

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался по поводу открытия олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой школы фигурного катания в Казани.

«Мы с Алиной Загитовой на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города, — приводит слова Леонова ТАСС . — Сейчас сформировали полностью техническое задание, сегодня наш проектный институт работает над финализацией проектных решений».

Также министр спорта Татарстана сообщил, что в январе — феврале следующего года будет приниматься решение о начале строительства школы.

«Я думаю, что в начале 2024 года проект будет уже на руках, финализируем по стоимости, будем принимать решение. В планах начать весной стройку, в течение года завершить, чтобы, как мы говорили, к осени проект запустить. Сейчас мы с Алиной находимся в коммуникации, она приедет, смотрим тренерские кадры, собираем не только инфраструктурную, но и организационную схему».

Ранее сообщалось, что строительство школы российской фигуристки завершат к лету 2024 года.

21-летняя Загитова — чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).

Фигурное катание
Алина Загитова
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